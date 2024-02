16. Geburtstag: So überrascht Jennifer Lopez ihre Zwillinge

Mit diesem Geschenk macht sie ihren Kids eine große Freude! Jennifer Lopez (54) ist stolze Zwillingsmama. Die Geschwister Emme (16) und Max (16) stammen aus J.Los Ehe mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (55). Mit dem Sänger war sie von 2004 bis 2014 verheiratet. Zu ihrem 16. Geburtstag erhalten die Teenies nun eine besondere Überraschung: Mit Emme und Max fliegt Jennifer nach Japan!

Aus Instagram teilt die "Let's Get Loud"-Interpretin ein Video vom Geburtstagstrip mit ihren Zwillingen. Auf diesem scheinen die Kinder mächtig Spaß zu haben! "Ich war noch nie so aufgeregt", freut sich Emme am Anfang des Videos. In dem Clip zeigt sich die Familie bei ihren Erkundungstouren durch Japan. Man sieht, wie das Trio im Manga-Laden shoppt, traditionellen Matcha-Tee zubereitet und japanische Süßspeisen herstellt. In den Kommentaren unter dem Beitrag freuen sich die Fans über das Familienglück. "Jenny, du bist die beste Mutter überhaupt", schreibt ein Nutzer.

Für die Überschrift ihres Posts wählt Jennifer zwei Kokosnuss-Emojis. So lautet nämlich der Spitzname für ihre Kinder. "Wenn sie als Babys zusammen in ihrem Bettchen lagen, sahen ihre Köpfe mit den dunklen Haaren aus wie Kokosnüsse. Ich habe angefangen, sie so zu nennen, und es ist geblieben", erklärte die Schauspielerin im Interview mit Ellen DeGeneres.

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Instagram / jlo Maximilian David Muñiz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz

