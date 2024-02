Ist Prinz William eifersüchtig auf Harrys Invictus-Erfolg?

Dass Prinz Harry (39) mit seinem wohltätigen Sportevent, den Invictus Games, so gut ankommt, soll Prinz William (41) ein Dorn im Auge sein. Royal-Experte Robert Jobson ist davon überzeugt, wie er Mirror berichtet: "Ich glaube, es gibt von seiner [Williams] Seite eine gewisse Eifersucht, weil es gut läuft." Harry rief die Spiele 2014 ins Leben. Seither wurden sie bereits in London, Sydney und im vergangenen Jahr sogar in Düsseldorf ausgetragen – über die Jahre entpuppten sie sich als voller Erfolg. Dass der Wettbewerb für körperlich benachteiligte Athleten so großen Anklang findet, soll den britischen Thronfolger überrascht haben.

"Ich glaube, William ist überrascht, wie erfolgreich die Spiele sind, wie viel Geld bisher in sie geflossen ist und wie viele Regierungen sich daran beteiligen", erläutert der Adels-Fachmann weiter. Auch die "One Year To Go"-Invictus-Party in der vergangenen Woche bereiteten Harry augenscheinlich viel Freude. Zudem sollen die Verantwortlichen als auch die Sportler vor Ort die Feierlichkeiten als vollen Erfolg verbucht haben. Auch das soll William nicht so richtig geschmeckt haben. Generell sollen die Brüder bezüglich eigener Projekte schon immer miteinander konkurriert haben.

Dazu erklärte Harry im vergangenen Januar in einem Interview mit ABC News, dass Eifersucht schon früh eine Rolle zwischen ihm und seinem älteren Bruder gespielt habe. "Es gab schon immer diesen Wettbewerb zwischen uns, seltsamerweise", erklärte Herzogin Meghans (42) Mann dazu. Doch nicht nur zwischen Harry und William, sondern auch in Kombination mit Meghan und Prinzessin Kate (42) soll es immer wieder Spannungen gegeben haben. So habe der zweifache Vater ständig das Gefühl gehabt, dass "das Prinzenpaar von Wales versuchte, sie gegeneinander auszuspielen."

