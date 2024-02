Jenny Frankhauser hat Angst: Wird sie beiden Kids gerecht?

Jennifer Frankhauser (31) macht sich Gedanken. 2022 ist die Influencerin zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König durfte sie den kleinen Damian auf der Welt begrüßen. Er sollte aber kein Einzelkind bleiben: Vor wenigen Monaten verkündete die einstige Dschungelkönigin, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. In wenigen Wochen steht schon die Geburt bevor: Kann Jenny beiden Kindern gerecht werden?

"Davor habe ich offen gesagt großen Respekt und hoffe, dass ich das gut meistern werde. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gleich gerecht zu werden", gesteht die 31-Jährige im Bild-Interview. In der zweiten Schwangerschaft bekomme sie schon jetzt mehr Hilfe als in der ersten. "Ich brauche deutlich mehr Hilfe, wenn ich mit Damian unterwegs bin. Da hilft mir mein Freund Steffen, zum Beispiel, wenn der Kinderwagen in den Kofferraum muss. Ich habe nicht mehr so viel Kondition und bin manchmal körperlich nicht fit genug", erklärt Jenny.

Ob sich der Erstgeborene wohl auf seine Geschwisterchen freut? Immerhin muss Mama Jenny ihre Aufmerksamkeit dann mit zwei Kindern teilen. "Damian wird sicher ein toller, großer Bruder sein. Er ist sehr liebevoll und vorsichtig im Umgang mit anderen Babys", schwärmt die Schwester von Daniela Katzenberger (37) und fügt hinzu: "Er teilt auch gerne sein Spielzeug oder Essen, und ich glaube, dass er das alles ganz toll machen wird."

