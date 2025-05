Mann kracht mit Auto durch Tor von Jennifer Anistons Villa

Mitten am helllichten Tag kam es zu einem erschreckenden Vorfall vor dem Anwesen von Jennifer Aniston (56) in Bel Air: Am Montagmittag, gegen 12:20 Uhr, raste ein Mann mit seinem Auto durch das elektrische Tor der Villa, während die Schauspielerin selbst zu Hause war. Die private Security des Friends-Stars reagierte laut Medienberichten von TMZ blitzschnell, stürmte hinaus, zog den Fahrer aus dem Fahrzeug und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest – sogar unter vorgehaltener Waffe. Die Polizei von Los Angeles konnte den in seinen Siebzigern befindlichen Tatverdächtigen schließlich in Gewahrsam nehmen. Glück im Unglück: Jennifer blieb bei dem dramatischen Zwischenfall unverletzt.

Sichtbar beschädigt blieb das ansonsten streng gesicherte Eingangstor zurück – Teile der Konstruktion hingen nach dem Crash herunter, die Sicherheitskräfte mussten die Anlage vorübergehend per Hand öffnen und schließen. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen schwerer Sachbeschädigung und prüft, welche Motive hinter der Tat stecken – bisher gibt es allerdings keine Hinweise, dass es sich um einen gezielten Angriff auf den "Friends"-Star handelte. Jennifer selbst hat sich noch nicht zu den Geschehnissen geäußert.

Jennifers Bel-Air-Residenz, die sie 2011 erworben hat, gilt für die Schauspielerin als ihr Rückzugsort und Herzensprojekt. Die luxuriöse Villa mit Pool, Gästehaus und Weinkeller wurde von ihr selbst liebevoll eingerichtet. Ihrer Leidenschaft für Interior-Design hat Jennifer in Interviews mehrfach Ausdruck verliehen. "Ich liebe es, Häuser einzurichten und Räume zu schaffen. Ich kann ein Haus betreten und sehen, was es braucht", schwärmte die Schauspielerin im Interview mit dem Wall Street Journal. Ihr Anwesen, mit Blick über Los Angeles, ist so zu ihrem absoluten Rückzugsort geworden – umso beunruhigender dürfte für sie ein Vorfall wie dieser sein. Bereits 2015 hatte es einen ähnlichen Crash gegeben, als ein alkoholisierter Fahrer ebenfalls aufs Grundstück gerast war.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Kalifornien

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

