So konnte Jennifer Aniston ihre schwere Flugangst überwinden

Jennifer Aniston (56) offenbart, dass sie unter einer "extremen Flugangst" leide und welche Maßnahmen sie ergreife, um damit umzugehen. In einem Gespräch mit Travel + Leisure erklärt die Schauspielerin, dass ihr die Angst vor Flügen seit Jahren zusetze und sie sogar zu abergläubischen Ritualen gegriffen habe. So habe sie früher mit ihrer rechten Hand das Flugzeug berührt, während sie mit dem rechten Fuß an Bord getreten sei. Um ihren Ängsten zu begegnen, habe sie jetzt Hypnose ausprobiert und diese Rituale losgelassen. "Es funktioniert erstaunlich gut", berichtet sie erleichtert. Auch würden ihr Meditation sowie Bewegung während langer Flüge helfen, um ruhig zu bleiben.

Doch nicht nur das Fliegen, auch das Packen für ihre Reisen ist für Jennifer eine Herausforderung. Die Friends-Darstellerin beschreibt sich selbst als notorische Über-Packerin, die immer zu viel einplanen würde. "Man weiß einfach nie, wo man an einem bestimmten Tag sein wird oder in welcher Stimmung", erklärt sie. Ihrer Angewohnheit begegnet sie mit Humor: "Meine Freundinnen lieben mich dafür, weil sie sich all die Dinge, die sie vergessen haben, von mir leihen können." Trotz dieser Stressfaktoren liebe Jennifer das Reisen und betont, wie wichtig es für sie sei, die Welt zu erleben, um den eigenen Horizont zu erweitern.

Jennifer, die mit Auftritten in Filmen wie "Murder Mystery" oder "Kill the Boss" Weltruhm erlangte, teilte in den vergangenen Wochen auch ihre Leidenschaft für Fitness und Gesundheit mit ihren Fans. Mit der von ihr genutzten Methode Pvolve schwört sie auf Ganzkörper-Workouts, die selbst auf Reisen flexibel durchführbar sind. Dies und der Fokus auf einen ausgewogenen Lebensstil – mit ihrer "80/20-Regel" aus gesunder Ernährung und kleinen Ausnahmen – hätten ihr geholfen, fit und glücklich zu bleiben. Neben ihrer Karriere und körperlichen Fitness ist es für Jennifer jedoch vor allem wichtig, mentale Ausgeglichenheit zu finden, wie sie immer wieder betont.

Getty Images Jennifer Aniston, "Friends"-Darstellerin

Getty Images Jennifer Aniston, Juni 2024

