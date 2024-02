Der Weg zum Traumkörper: Twenty4tim will weiter abnehmen!

Twenty4tim (23) ist noch nicht ganz zufrieden mit seinem Körper. Seit Jahren geht der Influencer ganz offen mit dem Thema Abnehmen um und nimmt seine Follower auf seiner Reise zum Traumkörper mit. Dank seines Durchhaltevermögens hat er im vergangenen Jahr ganze 20 Kilo verloren. Im Dschungelcamp wurden es noch mal neun Kilo weniger. Doch das reicht ihm offenbar noch nicht: Tim will noch mehr abnehmen!

"Ich war seit Januar nicht mehr im Supermarkt, daher freue ich mich, dass ich bald wieder für euch in den Stories kochen kann", erzählt der 23-Jährige via Instagram und fügt hinzu: Ich werde mir Mühe geben, meine letzten zehn Kilo auch noch zu verlieren." Offenbar will Tim mit gesundem Essen und ausreichend Bewegung noch mehr Gewicht verlieren.

Nachdem Tim stolze 20 Kilo abgenommen hatte, meldete er sich bei seinen Followern. "Die letzten Monate waren ein wirklicher Kampf. Alles andere wäre gelogen. Es gab Momente voller Freude und Stolz, aber auch jene, in denen ich echt aufgeben wollte", gab er zu. Besonders der Verzicht auf Zucker sei ihm schwergefallen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tims Vorher-Nacher-Bild, September 2023

