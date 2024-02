Hatte Yasin Mohamed bei "The 50" Sex mit Jenny Elvers?

Worauf müssen sich die Reality-TV-Fans gefasst machen? Nach einigen Spekulationen wurde es vor wenigen Tagen offiziell: In Anlehnung an Squid Game: The Challenge startet bald die neue Realityshow "The 50". Neben Realitysternchen wie Paulina Ljubas (27) oder Nico Legat standen auch Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) für das neue Format vor der Kamera – und dabei sollen sie sich ziemlich nahegekommen sein!

In einem aktuellen YouTube-Video nimmt der Content Creator Malkiel Rouven Dietrich die Kandidaten der neuen Show unter die Lupe – und verrät das ein oder andere intime Detail über den Ex on the Beach-Star und dessen Kontrahentin. "Yasin hat in Jenny Elvers eingelocht. Man glaubt es kaum, jetzt ist er auf dem Milf-Trip. Es gibt ja keine Show, in der er seinen Lörres drin behalten kann", behauptet Malkiel. Weder Yasin noch Jenny äußerten sich bislang dazu.

Die Fans dürfen also gespannt sein. So oder so verspricht "The 50" aber jede Menge Unterhaltungspotenzial, denn auch zahlreiche Ex-Paare werden in der Show wieder aufeinandertreffen – so unter anderem Diogo Sangre (29) und Vanessa Mariposa (31), Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34), Serkan Yavuz (30) und Carina Spack (27) sowie Tobias Wegener (30) und sein Ex-Flirt Janine Pink (36).

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Anzeige

Instagram / malkiel_dietrich Malkiel Rouven Dietrich in Hannover

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de