Yasin Mohamed verrät: So steht sein Vater zu seiner Taufe

Yasin Mohamed (33), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sorgte am Ostersonntag mit einem ganz besonderen Schritt für Aufsehen: Der TV-Casanova ließ sich in einer Kirche in München taufen und verkündete seinen Glaubenswandel stolz auf Social Media. Doch wie steht eigentlich sein Vater zu dieser Entscheidung? In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gab Yasin offen zu, dass er es nicht wisse – der Grund: "Ich habe keinen Kontakt zu ihm." Yasin vermutet jedoch, dass sein Papa mitbekommen habe, dass er sich taufen ließ. Weiter erklärt der Münchner, dass sein Vater ein strenger Moslem sei. "Er ist kein großer Fan vom Christentum", gibt Yasin ehrlich zu.

Nichtsdestotrotz möchte der The 50-Star mit seiner Reichweite Menschen für den Glauben an Jesus begeistern. Allerdings ohne jemanden überzeugen zu wollen. "Es ist immer eine freie Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass es lebensverändernd ist. […] Wenn ich manche Leute dadurch zum Nachdenken anregen kann, ist alles schon getan", betont Yasin in seiner Story.

In den Wochen vor der Taufe berichtete Yasin bereits von der schwierigen Phase, die ihn spirituell geprägt hat. Nach einem Skandal verlor er nicht nur Jobs, sondern kämpfte auch mit tiefen persönlichen Krisen. Dieser Tiefpunkt brachte ihn letztlich in die Kirche, wo er seinen Glauben entdeckte. Seitdem hat der ehemalige Basketballer auf ein bewussteres Leben fokussiert. Immer wieder betont er im Netz, dass die Entscheidung zur Taufe ihn glücklicher und stärker gemacht habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige