Nach seiner Taufe: Yasin Mohamed legt eine Drogenbeichte ab

Yasin Mohamed (33) räumt mit seiner Vergangenheit auf. Der Realitystar machte in mehreren TV-Shows auf sich aufmerksam – unter anderem durch seine Feierlaune und Alkoholeskapaden. In einem Q&A auf Instagram möchte nun ein Fan von ihm wissen, was er schon für Drogen genommen hat. "Das ist eine krasse Frage direkt zum Anfang. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal ausführlich über diese ganze Vergangenheit spreche, schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall sagen kann: Ausprobiert habe ich alles. Wirklich alles. Querbeet. Von A bis Z ist alles dabei gewesen", gesteht der Datingshow-Kandidat ganz offen.

Daraufhin möchte ein weiterer Follower wissen, ob er derzeit einen Entzug durchmacht. Das kann der TV-Casanova allerdings verneinen. "Nein, Gott sei Dank nicht. Mir geht es körperlich und mental so gut wie noch nie in meinem Leben. Mir geht es richtig gut", beteuert er, räumt dann aber doch ein: "Aber ich habe schon den ein oder anderen [Entzug] hinter mir. Ich habe schon mal richtig Scheiße fressen müssen. Aber jetzt ist alles tipptopp."

Diese Beichte kommt kurz nach Yasins Entscheidung, sich taufen zu lassen. Am Ostersonntag teilte der TV-Star im Netz eine Bilderreihe von diesem besonderen Moment. Dazu schrieb er überglücklich: "Mein zweiter Geburtstag – danke, Jesus." Im Podcast "TrashTea" erklärte Yasin, dass er zuletzt eine harte Zeit durchmachte und an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen war, weshalb er sich schließlich zu diesem Schritt entschied: "Ich war am Tiefpunkt und dachte daran, mein Leben zu beenden." In seiner Verzweiflung wandte er sich an Gott und sprach mit einem Pfarrer, woraufhin er schließlich entschied, sich taufen zu lassen.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Instagram / yasin_11 Yasin Mohamed, Realitystar

