Am Ostersonntag: Realitystar Yasin Mohamed ließ sich taufen

Damit haben die Fans von Reality-TV-Star Yasin Mohamed (33) sicher nicht gerechnet: Er hat am Ostersonntag ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen und ließ sich in der Hillsong Kirche in München taufen. Auf Instagram teilte er mehrere Fotos von diesem bedeutenden Moment. Dazu schrieb er: "Mein zweiter Geburtstag – danke, Jesus." Die Entscheidung zur Taufe traf er nach einer schwierigen Phase, die ihn an seine Grenzen brachte.

Im Podcast "TrashTea" berichtete Yasin über die harte Zeit, die ihn letztlich zu diesem Schritt bewegte. Innerhalb von 48 Stunden verlor er alle Jobs nach einem Skandal, der eine Anzeige von Love Island VIP-Kollegin Sophie Imelmann (28) nach sich zog. Obwohl er im Februar einen juristischen Sieg erzielte und Sophie sich nicht mehr öffentlich zu dem Fall äußern darf, habe ihn die öffentliche Hetze zutiefst getroffen. Er betonte, dass er den sozialen Druck kaum ertragen konnte: "Ich war am Tiefpunkt und dachte daran, mein Leben zu beenden." Inmitten dieser Krise wandte sich Yasin zum ersten Mal an Gott. Kurz darauf besuchte er eine Kirche, in der der Pfarrer genau über die Themen sprach, die ihn bewegten. Das rührte ihn so sehr, dass er noch während des Gottesdienstes beschloss, sich taufen zu lassen.

Der Weg zur Taufe markiert für Yasin nicht nur eine spirituelle Wende, sondern auch einen persönlichen Neuanfang. Inzwischen versucht der ehemalige Profi-Basketballer, sich von Drogen und Alkohol fernzuhalten, und liest regelmäßig in der Bibel. "Ich bin dadurch kein Heiliger", meinte er ehrlich. Doch die Entscheidung, den Glauben zu seinem Lebensinhalt zu machen, bereut er nicht. Auf Social Media zeigte er, wie glücklich ihn dieser Schritt gemacht hat. Seine Fans begegnen der Veränderung allerdings mit gemischten Gefühlen: Während viele ihn für seinen Mut bewundern, gibt es auch Stimmen, die seine Bekehrung skeptisch sehen.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Schauspielerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im Jahr 2024

