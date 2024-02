Komisch? Kyle Richards erteilt ihrem Ex Regeln fürs Daten!

Muss das denn sein? Im vergangenen Jahr gaben Kyle Richards und Mauricio Umansky nach einigen Spekulationen ihre Trennung bekannt. Doch auch nach ihrem Ehe-Aus verstehen sich die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann nach wie vor gut. Ein Liebes-Comeback wollen die beiden wohl auch deswegen nicht ganz ausschließen. Doch vor allem Kyle möchte, dass Mauricio sich aktuell frei entfaltet.

In der aktuellen Folge von "Buying Beverly Hills" spricht Mauricio mit seinen Töchtern über die Trennung. Dabei berichtet der Immobilienmakler auch, dass Kyle ihm Regeln fürs Daten erteilte. "Hör zu, die Regeln sind, dass du ausgehst, dich verabredest und tust, was immer du tun willst. Ich werde dich nicht fragen, was du tust. Ich will nicht, dass du mich fragst, was ich tue. Wir sind getrennt", habe die Tante von Paris Hilton (43) ihm klargemacht.

Momentan arbeiten sowohl Kyle als auch Mauricio an sich und ihrem Verhältnis. Ganz abgeschlossen ist die Sache zwischen ihnen somit noch nicht. Besonders die Schauspielerin könne sich ein Comeback als Ehepaar gut vorstellen. "Wir sind eine Familie, egal was passiert, wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt. Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt", erklärte die 55-Jährige im Interview mit People.

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

Getty Images Kyle Richards im Januar 2024

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

