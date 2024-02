Kyle Richards kann sich Ehe-Comeback mit Mauricio vorstellen

Es scheint keine Trennung für immer zu sein. Im vergangenen Jahr hatten Kyle Richards und Mauricio Umansky bestätigt, dass sie nach 27 Ehejahren getrennte Wege gehen. Trotz des Liebes-Aus arbeiten die Schauspielerin und der Immobilienmakler fleißig daran, als Familie gut zu funktionieren: Das Ex-Paar macht gemeinsam eine Therapie. Eine Reunion mit Mauricio kann sich Kyle durchaus vorstellen, wie sie jetzt verrät.

Im Interview mit People schildert die 55-Jährige: "Wir sind eine Familie, egal was passiert, wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt. Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt." Außerdem erklärt Kyle, dass sie ein Liebes-Comeback mit Mauricio nicht ausschließen könne. Laut ihr "wird sich zeigen, wahrscheinlich eher früher als später", ob die zwei wieder zueinanderfinden.

Bereits Ende 2023 verriet die Schwester von Kathy Hilton (64), dass sie noch Gefühle für Mauricio hege. "Wir lieben uns. Wir gehen zur Therapie. Wir wollen beide, dass der andere glücklich ist", beteuerte Kyle im Gespräch mit Us Weekly. Zum damaligen Zeitpunkt lebten die zwei noch gemeinsam unter einem Dach und feierten Weihnachten zusammen.

