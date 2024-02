Produzent Andy Cohen reagiert auf Porsha Williams Scheidung!

Das scheint ihn ziemlich überrascht zu haben. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Real Housewives of Atlanta-Star Porsha Williams (42) die Scheidung von ihrem Ehemann Simon Guobadia einreichte – und das nach nur rund einem Jahr Ehe. Nun meldet sich einer der Produzenten der amerikanischen Realityshow zu Wort: Andy Cohen (55) wusste anscheinend nichts von der Ehekrise zwischen Porsha und Simon!

In der aktuellen Episode von "Andy Cohen Live" teilt er seine Verwunderung mit. "Keiner von uns wusste, dass sich so etwas anbahnte. Und dies sollte eigentlich Porshas ’Happy End'-Staffel werden!", äußert sich der Moderator und fügt hinzu: "Ich war so überrascht und verblüfft!" So seien weder ihm noch den anderen Produzenten der Realityshow bewusst gewesen, dass es gravierende Eheprobleme zwischen dem Paar gegeben habe.

Zusätzlich stellt Andy klar, dass die Scheidung nicht vorher von der Produktion geplant sei, um die Show anzukurbeln: Es sei stets von größtem Interesse gewesen, das Leben der 42-Jährigen authentisch darzustellen. "Wir wollten Porsha wegen Porsha in der Show haben!", erklärt der 55-Jährige.

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Simon Guobadia

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

