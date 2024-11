Porsha Williams wird von Ex Simon wegen Verleumdung verklagt

Porsha Williams (43) hat eine Klage am Hals. Wie TMZ nun berichtet, verklagt ihr Noch-Ehemann Simon Guobadia (60) die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit wegen Verleumdung. In aktuellen Gerichtsdokumenten behauptet der Produzent, dass Porsha "falsche und verleumderische" Kommentare über sein Geschlechtsteil machte, die unwahr seien. Die Influencerin behauptete auf Social Media nämlich, dass ihr Ex eine erektile Dysfunktion habe. Damit habe sie Simons Ruf geschädigt. Die Anschuldigungen seien "empörend" und Simon wolle großen Schadensersatz einfordern.

Ende Februar gaben Porsha und Simon nach nur 15 Monaten Ehe bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Einen genauen Grund für die Trennung gaben sie damals nicht an. Dafür lieferten sie sich aber einen heftigen Rosenkrieg. So habe sich Simon während der kurzen Ehe beispielsweise mehrmals bedroht gefühlt, wie Page Six Ende März berichtete. In Dokumenten behauptete der 60-Jährige, dass Porsha während ihrer Beziehung mit "einem Mann, der aus unbekannten Gründen sichtbar eine Waffe trug" das Haus der beiden betrat – und zwar mehrmals.

Ein Punkt ging während ihrer laufenden Scheidung aber bereits an Porsha. Simon versuchte nach der Trennung, die Gültigkeit des Ehevertrags anzufechten. Zudem forderte er von seiner Ex und ihrem Arbeitgeber True Entertainment, Unterlagen aus den letzten drei Jahren offenzulegen. Das zuständige Gericht lehnte den Antrag des Produzenten aber schließlich ab. Ob Simon mit seiner Verleumdungsklage hingegen Erfolg haben wird, wird sich noch zeigen.

Getty Images Porsha Williams im Mai 2024

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

