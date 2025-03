Porsha Williams mischt in 16. Staffel "Real Housewives" mit

Porsha Williams (43) feiert ihr Comeback in der 16. Staffel von "The Real Housewives of Atlanta". Nach einer längeren Pause kehrte die Reality-TV-Darstellerin nun zurück und beschrieb das Timing im Interview mit Deadline als perfekt: "Ich hatte mir eine dreijährige Pause von den Housewives gegönnt, und während dieser Zeit hatte ich wirklich die Chance, mein Baby zu genießen und einfach wieder zu mir selbst zu finden, außerhalb des Fernsehens und außerhalb einer Reality-Show." Die neue Staffel, die am Sonntag, 9. März, auf Bravo startet, lockt mit altbekannten Gesichtern wie Cynthia Bailey (58) und Kenya Moore (54), mit der Porsha nach früheren Konflikten überraschend eine neue Freundschaft aufgebaut hat. Auch Porshas Schwester Lauren und ihre Tochter Pilar sollen wieder zu sehen sein, was Fans einen Einblick in ihr Privatleben ermöglicht. Besonders spannend: Eine Neubesetzung in der Runde sorgt für zusätzliche Dramatik.

Porsha erklärte, dass ihre Pause von der Reality-TV-Welt nötig war, um sich auf ihre Familie und sich selbst zu konzentrieren. Doch eine Teilnahme an "Ultimate Girls Trip" brachte den entscheidenden Anstoß zur Rückkehr. "Es fühlte sich an wie der richtige Moment", sagte sie gegenüber Deadline. Besonders an ihrer Rückkehr genieße sie die "Energie des Ganzen". Vor allem die Kameradschaft unter den Teilnehmerinnen, auch wenn es nicht ganz ohne Drama bleibt, spreche für die Show. Eine neue Mitstreiterin sorgte für Wirbel, indem sie alte Gerüchte über Porsha und ihre Beziehung zu ihrem Ex-Mann Simon Guobadia (60) wieder aufwärmte. Das kommentierte die Real Housewife allerdings nur trocken: "Sie muss wirklich aufholen, das ist so veraltet."

Neben ihrer Rückkehr zur Sendung ist Porsha auch als Schauspielerin aktiv und spielt eine ungewohnt ernste Rolle im Lifetime-Film "Single Black Female 3", der am Samstag, 22. März, erscheinen soll. Porshas Privatleben bleibt ebenfalls turbulent. Ihr Scheidungsprozess mit Simon Guobadia, über den bereits ausführlich berichtet wurde, sorgt weiterhin für Spannungen. Das Paar hatte 2022 geheiratet, trennte sich jedoch nur wenige Monate später. Trotz ihrer beruflichen und privaten Herausforderungen zeigte sich Porsha optimistisch: "Man muss sich selbst vergeben und für seine Kinder ein Vorbild sein." Fans dürfen gespannt sein, wie sich die neue Staffel mit all ihren emotionalen und explosiven Momenten entwickelt. Ab Montag, 10. März, soll die Serie auch auf Amazon Prime Video verfügbar sein.

