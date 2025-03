Porsha Williams und Simons Scheidungsstreit spitzt sich zu

Reality-TV-Star Porsha Williams (43) und ihr Ex-Mann, der Unternehmer Simon Guobadia (60), liefern sich weiterhin einen erbitterten Scheidungsstreit. Neue Gerichtsdokumente, die dem Magazin People vorliegen, zeigen, dass Simon eine Verschiebung eines Gerichtstermins beantragte, nachdem er von der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE festgenommen wurde. Porsha reichte daraufhin einen Widerspruch ein und beschuldigte Simon, für seine Situation selbst verantwortlich zu sein. Sie behauptet, seine Inhaftierung sei das Ergebnis seiner eigenen Handlungen, einschließlich mehrerer mutmaßlicher Versuche, unrechtmäßig in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Laut den Dokumenten zögert Simon die Verhandlung absichtlich hinaus.

Laut Porsha hätte Simon das Gerichtsverfahren nicht persönlich besuchen müssen, da es lediglich um die Auslegung ihres Ehevertrags ging. In ihrer Stellungnahme führt sie an, dass der Termin ursprünglich virtuell via Zoom hätte stattfinden sollen, wie es von Gerichten häufig angeboten wird. Allerdings soll Simon selbst darauf bestanden haben, die Anhörung persönlich abzuhalten, was schließlich zu seiner Verfügbarkeitseinschränkung führte. Simon wiederum argumentiert, dass er in der Haftanstalt, knapp zwei Stunden von Atlanta entfernt, nur begrenzte Möglichkeiten habe, sich auf den Termin vorzubereiten, und warf dem Gericht vor, keine Rücksicht auf seine Umstände zu nehmen.

Porsha Williams und Simon Guobadia hatten im Jahr 2022 medienwirksam geheiratet, bevor sich die Beziehung nur Monate später zusehends verschlechterte. Ihr Scheidungsverfahren hat seitdem immer wieder Schlagzeilen gemacht, nicht zuletzt durch Vorwürfe und gegenseitige Schuldzuweisungen. Während Porsha als schillernde "Real Housewives of Atlanta"-Persönlichkeit große Bekanntheit erlangte, wurde Simon durch seine geschäftlichen Aktivitäten und Verbindungen in der Unternehmenswelt bekannt. Obwohl die beiden in der Vergangenheit ihre große Liebe betonten, scheint ihr Trennungsprozess für beide Seiten zunehmend toxisch zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige