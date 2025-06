Porsha Williams gewinnt Scheidungskrieg gegen ihren Ex Simon

Porsha Williams (43) hat einen wichtigen Sieg im Scheidungskrieg gegen ihren Ex-Mann Simon Guobadia (61) errungen: Wie US Magazine berichtet, entschied ein Gericht, dass der Ehevertrag des früheren Paares durchgesetzt werden soll. Die Scheidung, die Porsha im Februar 2024 nach 15 Monaten Ehe eingereicht hatte, beschäftigte das Gericht bereits seit Längerem. Neben Streitigkeiten um das Vermögen spielte auch Simons Vorwurf eine Rolle, Porsha habe ihn während der Vertragsverhandlungen arglistig getäuscht. Dennoch entschied der Richter zugunsten der Unternehmerin.

Simon behauptete, Porsha habe ihm verschwiegen, dass sie beabsichtigte, zu ihrer Rolle bei "The Real Housewives of Atlanta" zurückzukehren, obwohl sie öffentlich sagte, dass sie die Show verlassen würde. Laut ihm habe diese angebliche Täuschung dazu geführt, dass er Bedingungen akzeptierte, die ihm nun finanziell erheblich schaden. Porsha wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass die Verhandlungen über Monate hinweg fair geführt wurden.

Die Scheidung von Simon ist nicht der erste turbulente Vorfall in Porshas Liebesleben, der Schlagzeilen machte. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde in der Vergangenheit bereits von ihrem Ex wegen diffamierender Aussagen verklagt. Simon warf ihr vor, ihn öffentlich bloßgestellt zu haben, indem sie intime Details ihres Privatlebens preisgab.

Instagram / porsha4real Porsha Williams, Reality-TV-Star

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

