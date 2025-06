Heiratete Porsha Williams Simon Guobadia nur wegen Finanzen?

Vor rund einem Jahr reichte Porsha Williams (44) die Scheidung von Simon Guobadia (61) ein, gerade einmal 14 Monate nach ihrer Hochzeit. Seitdem scheint der Trennungsstreit jedoch immer komplexer zu werden – auch wenn der Richter bereits zugunsten der Unternehmerin entschieden hat. In einem neuen Interview mit Page Six erhob Simon nun schwerwiegende Vorwürfe gegen den Reality-TV-Star. Er behauptete, Porsha habe ihn nur aus finanziellen Gründen geheiratet und sei gezielt auf ihn zugegangen, nachdem er sich von seiner Ex-Frau Falynn Guobadia getrennt hatte. "Das fühlte sich wie ein Coup an... Ich war völlig überrumpelt. Ich denke, ich war von Anfang an ein Ziel", erklärte er dem Magazin aus seinem neuen Zuhause in Nigeria.

Simon beschrieb die Ehe mit Porsha als "5-Millionen-Dollar-Sanierungsprojekt" und gab an, sich von ihr emotional verraten zu fühlen. Dem Unternehmer zufolge soll Porsha ihn in einer Phase der Verletzlichkeit kontaktiert haben, kurz nachdem seine Scheidung von Falynn abgeschlossen war. Innerhalb von 30 Tagen verlobten sich die beiden – eine Entscheidung, die Simon im Nachhinein als "verrückt" betrachtet. Porsha habe nie offen kommuniziert, warum sie die Scheidung einreichte, behauptete Simon weiter. Stattdessen sollen sie und ihre Familie nach der Trennung jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Eine Auseinandersetzung am Valentinstag sei laut Porsha der Grund gewesen, doch Simon bleibt skeptisch.

Beide waren vor ihrer Ehe keine Unbekannten in der Öffentlichkeit. Simon heiratete Porsha, nachdem seine Beziehung mit Falynn, einer weiteren Reality-TV-Darstellerin, geendet hatte. Porsha hingegen war bereits durch ihre Rolle in der Serie "The Real Housewives of Atlanta" bekannt. Doch ihre Verbindung sorgte von Beginn an für Diskussionen, insbesondere aufgrund der schnellen Verlobung. Bislang hat Porsha zu den Vorwürfen ihres Ex-Mannes keine Stellung genommen. Simon versucht nun, in Anbetracht der turbulenten Scheidung sein Leben in Nigeria neu zu organisieren.

Paras Griffin/Getty Images for Bet+, Instagram / iamsimonguobadia Collage: Porsha Williams und Simon Guobadia

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

Collage: Getty Images Collage: Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022