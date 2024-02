Schon wieder: König Harald wurde in Krankenhaus eingeliefert

Er ist angeschlagen. König Harald von Norwegen (87) hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Mann von Königin Sonja (86) wurde im Mai 2023 in eine Klinik eingeliefert. Monate später – vor rund drei Wochen – erkrankte der Regent an einer Atemwegsinfektion. Jetzt treten erneute Beschwerden bei dem Royal auf: Harald musste im Urlaub umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Bunte veröffentlichte der norwegische Palast auf der offiziellen Webseite ein Statement: "Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus." Der 87-Jährige soll in den besten Händen sein. "Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut", heißt es in der Mitteilung.

Trotz seines Zustandes möchte Harald keinesfalls abtreten. Als er gefragt wurde, ob er je ans Zurücktreten gedacht habe, hatte er eine klare Antwort. "Nein, ich stehe zu dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe einen Eid auf das Storting [das norwegische Parlament] abgelegt, und der gilt ein Leben lang", wurde Harald von Hello! zitiert.

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2023 in Oslo

Getty Images König Harald von Norwegen in Oslo, 2018

Getty Images König Harald am norwegischen Nationalfeiertag 2023

