Das bekam Prinzessin Märtha von ihren Eltern zur Hochzeit

Am Samstag feierte Prinzessin Märtha Louise (52) ihren großen Tag. In der norwegischen Stadt Geiranger trat die Tochter des norwegischen Königspaares vor den Traualtar und gab ihrem Partner Durek Verrett (49) das Jawort. Nun enthüllt die einheimische Zeitung "Se og Hør" Details zur Trauung. Unter anderem konnte das Magazin herausfinden, was Märtha von ihren royalen Eltern als Hochzeitsgeschenk bekam. Das offizielle Präsent von Königin Sonja (87) und König Harald (87) sei etwas ganz Besonderes. "Bei dem Geschenk handelt es sich um eine blaue Keramikvase, die [...] von der Königin selbst hergestellt wurde", berichtet die Zeitung.

Mit der selbst getöpferten Vase hielten sich die Royals nicht an die im Vorfeld ausgearbeitete Wunschliste des Paares. Denn Märtha und Dureks Herzenswunsch war es, ein Boot zur Hochzeit zu bekommen. "Unser Hochzeitsgeschenkwunsch ist etwas, das die Familie zusammenbringt und eine Sache, die wir alle gern tun und die uns [...] wirklich zusammenbringt, ist das Bootfahren. Wir möchten Sie alle bitten, zu einem Familienboot für fantastische Tage auf dem Meer beizutragen", heißt es auf der Liste der frisch Vermählten, die dem Magazin vorliegt.

Das Königspaar schenkte den Eheleuten eine einzigartige und liebevolle Aufmerksamkeit. Ansonsten hielten sie sich bei der Hochzeit eher im Hintergrund: Laut Medienberichten hielten weder Sonja noch Harald während der Zeremonie eine Rede. Böse Zungen behaupten schon lange, dass die Royals von Märthas Beziehung zu dem umstrittenen Schamanen nicht unbedingt begeistert sind. Im Jahr 2022 zog sich die Prinzessin sogar offiziell aus ihren royalen Verpflichtungen zurück– offenbar auf Wunsch ihres Vaters. "Der König hat entschieden, dass die Prinzessin ihren Titel behalten wird, aber Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter Durek Verrett werden den Titel nicht für ihre kommerziellen Aktivitäten verwenden", verkündete der Palast damals auf Instagram.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

Getty Images Die norwegische Königsfamilie, August 2024

