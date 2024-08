König Harald besucht Tochter Märthas Hochzeit auf Krücken

Märtha Louise von Norwegen (52) und Schamane Durek Verrett (49) gehen heute offiziell den Bund der Ehe ein. Das Brautpaar feiert seine Liebe bereits vier Tage lang, beginnend am Donnerstag mit einer stimmungsvollen Party im Hotel Union im norwegischen Dorf Geiranger. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten steht heute mit der Trauung an. Besondere Emotionen weckt dabei die Anwesenheit von Märthas Vater, König Harald (87), der trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme an dem Spektakel teilnimmt. Fotos zeigen den Monarchen am Donnerstag zum Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten auf Krücken. Dort erschien er gemeinsam mit seiner Frau, Königin Sonja (87).

Die vergangenen Wochen waren für Harald nicht leicht. Im Februar war er während einer Urlaubsreise in Malaysia schwer erkrankt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach seiner Rückkehr nach Norwegen unterzog er sich einer Herzschrittmacher-Operation, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte. Seitdem hat das Staatsoberhaupt auf viele seiner königlichen Pflichten verzichtet und sich gesundheitlich zurückgezogen. Nichtsdestotrotz erschien Harald mit zwei Krücken zu den Hochzeitsfeierlichkeiten. Ein deutlicher Beweis für seine Liebe und Hingabe zu seiner Tochter Märtha Louise.

Im April wurde bekannt, dass Harald sich wieder seinen Pflichten als König widmen wird. "Mit der heutigen Rückkehr des Königs an seinen Arbeitsplatz wird er seine verfassungsmäßigen Pflichten als Staatsoberhaupt wieder aufnehmen, Sitzungen und Audienzen im Königlichen Palast abhalten sowie offizielle Besuche in Norwegen durchführen", heißt es in einem Statement, das Reuters vorliegt. Darin wurde allerdings auch deutlich, dass der 87-Jährige kürzertreten wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / iam_marthalouise Durek Verrett und seine Verlobte Märtha Louise

Anzeige Anzeige

Getty Images König Harald, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harald sich die Hochzeit nicht entgehen lässt? Sehr rührend! Ich finde, er sollte sich lieber schonen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de