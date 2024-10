Wegen Marius Høiby? König Harald redet von schwierigem Jahr

In den Augen von König Harald V. (87) hat das norwegische Königshaus wohl ein schwieriges Jahr durchlebt. Das lässt der Monarch zumindest bei einem Bankett für die norwegischen Parlamentarier auf dem Osloer Schloss in seiner Rede anklingen. "Manchmal ist das Leben einfach sehr schwer, das kann jeder erleben, auch unsere Familie", erklärt er. Bezieht er sich damit womöglich auf den Skandal um Marius Borg Høiby? Namentlich erwähnt wird der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit nicht, aber auch die weiterführenden Worte Haralds scheinen sich um dieses Thema zu drehen. "Das Königshaus ist ein Team, das gut zusammenarbeitet. Außerdem sind wir eine Familie - mit den Freuden und Herausforderungen, die, wie wir alle wissen, dazugehören können", fügte der 87-Jährige hinzu.

In den letzten Monaten gab es viel Aufsehen um Marius. Er stammt aus einer früheren Beziehung von Mette-Marit und ist der Stiefsohn von ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (51) – obwohl er zur Königsfamilie gehört, ist er kein offizielles Mitglied des Königshauses. Der 27-Jährige wurde in den vergangenen Monaten zweimal festgenommen und gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Im August wurde ihm von seiner Ex-Freundin vorgeworfen, sie körperlich, aber auch mental angegriffen zu haben, was Marius (27) anschließend durch seinen Anwalt zugegeben hat. "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war", lautete das Statement gegenüber NRK.

Doch mit seinen Worten wird sich der König wohl nicht allein auf die Geschehnisse um Marius beziehen. Harald selbst hatte in diesem Jahr unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Er kämpft schon seit längerer Zeit mit Herzproblemen und musste sich aufgrund dessen im vergangenen März einer Operation unterziehen. Ihm wurde ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt. Seither tritt der Regent bei seinen royalen Verpflichtungen etwas kürzer. Auch seine Schwiegertochter Mette-Marit (51) hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Sie leidet an einer chronischen Lungenkrankheit.

