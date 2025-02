Skandal um Marius überschattet König Haralds Geburtstag

König Harald V. hat Grund zu feiern: Am heutigen Freitag wird das Familienoberhaupt der norwegischen Royals stolze 88 Jahre alt. Doch die Feierlichkeiten scheinen nach den Enthüllungen um Marius Borg Høiby (28), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), zurückgeschraubt worden zu sein. Laut Bild wollte der Monarch seinen Ehrentag nicht wie sonst üblich auf Reisen zelebrieren. Stattdessen soll er Zeit mit seinen engsten Freunden und Familienmitgliedern im heimischen Schloss verbringen – dass ihnen dabei nach Feiern zumute ist, bezweifeln viele Beobachter.

Marius wurde im August festgenommen, nachdem er seine Partnerin attackiert hatte. Die Tat gab der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51) zu, doch kurz darauf machten weitere Anschuldigungen die Runde. Inzwischen werden ihm mehrere Gewaltverbrechen vorgeworfen, von denen eines im Haus seiner Mutter stattgefunden haben soll. Laut Se og Hør hat die zuständige Polizei Beweismaterial ausgewertet, das zeigt, dass Marius ein Opfer im Keller von Schloss Skaugum vergewaltigt haben soll.

Auch ohne den Skandal um den 28-Jährigen war das vergangene Jahr für den norwegischen König nicht leicht. Harald unterzog sich im Frühjahr einer Herz-OP und bekam einen permanenten Herzschrittmacher. Im Januar 2025 wurde seine Frau Königin Sonja (87) wegen Vorhofflimmerns in das Rikshospitalet in Oslo eingeliefert und erhielt ebenfalls einen Herzschrittmacher. In einer Pressemitteilung gab der Palast damals Entwarnung: "Der Eingriff war erfolgreich, und der Königin geht es gut."

Anzeige Anzeige

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images König Harald V. und Königin Sonja, Dezember 2024