Durek Verrett enthüllt privates Gespräch mit König Harald

Durek Verrett (49) und Prinzessin Märtha Louise (52) haben vor wenigen Tagen geheiratet. Noch vor der Hochzeit plauderte der Schamane fröhlich mit Hola und enthüllte dabei einige private Details aus dem Leben der norwegischen Königsfamilie. Durek verriet in dem Interview etwa, wie der Moment war, als er König Harald V. (87) und Königin Sonja (87) um ihren Segen für Märtha gebeten hatte und sie erst lange still waren. "Ich habe geschwitzt, während ich auf ihre Antwort wartete – und dann drehten sie sich zu mir um und sagten, dass sie mich gerne als Teil der Familie hätten", erinnerte sich Durek.

Im Interview meinte Durek zudem, dass er zwar keine genauen Inhalte von königlichen Gesprächen verraten darf – eins plauderte er aber dennoch aus: "Mein zukünftiger Schwager Kronprinz Haakon hat darüber gesprochen, wie privilegiert er ist, mich in seiner Familie zu haben, was wirklich rührend war." Damit verstieß Durek gegen die Regeln, die für ihn und Märtha Louise gelten, seitdem sie sich im November 2022 von ihren royalen Pflichten lossagte. Laut dieser Vereinbarung dürfen die beiden ihre Zugehörigkeit zum Königshaus nicht in kommerziellen Kontexten erwähnen. Auch das Hochzeitsinterview und die enthüllten Details aus privaten Gesprächen stoßen daher auf kritische Stimmen.

Diese kleinen Regelverstöße machten die Hochzeit von Durek und Märtha Louise aber keineswegs kaputt. Die Trauung der 52-Jährigen und ihres Liebsten soll höchst romantisch gewesen sein, wie Hello! berichtete. Bei ihrem Trauschwur kamen Märtha sogar die Tränen! "Ich verspreche, dich von ganzem Herzen zu lieben. Ich verspreche, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Ich verspreche, dich zu lieben, weil ich weiß, dass du weißt, dass meine Mädchen an erster Stelle stehen", meinte sie.

Getty Images König Harald in Oslo, 2020

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

