Stolze Mama: Paris Hiltons Sohn Phoenix lernt fleißig laufen

Sie teilt süße Aufnahmen. Paris Hilton (43) war einst als wildes Partygirl bekannt. Diese Zeit liegt jedoch inzwischen längst hinter ihr. Der Grund dafür sind ihre beiden Kinder. Nachdem sie Anfang vergangenen Jahres ihren Sohn Phoenix (1) auf der Welt begrüßt hatte, gesellte sich nur wenige Monate später Töchterchen London zur Familie. Ihren neuen Alltag als Zweifachmama teilt die Hotelerbin gerne mit ihren Fans im Netz. So wie auch jetzt wieder: Paris zeigt, wie fleißig Söhnchen Phoenix aktuell laufen lernt.

"Baby P liebt seine rosa Welt", schreibt die 43-Jährige zu einem Video, das sie auf ihrem TikTok-Account teilt. Der Clip zeigt ihren einjährigen Sohn dabei, wie er in seinem Laufstuhl fleißig durch ein pinkes Zimmer stolziert. Voller Stolz fragt Paris ihren Sprössling darin: "Phoenix, liebst du all das Pink?" Wobei die Antwort darauf wohl klar ist: Allein das breite Grinsen des Kleinen lässt vermuten, dass er sich alles andere als unwohl in all dem Luxus seiner berühmten Mama fühlt.

Dass der Nachwuchs der Blondine ihren glamourösen Lebensstil schon jetzt zu genießen scheint, ist keine Überraschung. Schließlich zelebriert Paris diesen selbst regelmäßig in vollen Zügen. An ihrem vergangenen Geburtstag scheute sie deswegen auch keine Kosten und Mühen. Statt am Boden feierte sie ihren Ehrentag an Bord eines Privatjets.

Anzeige

TikTok / parishilton Paris Hiltons Sohn Phoenix

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de