Im Privatjet: Paris Hilton feierte luxuriös ihren Geburtstag

Paris Hilton (43) zeigt, dass sie immer noch das unangefochtene It-Girl ist. Die Hotelerbin steht seit ihrer Jugend im Rampenlicht und lässt ihre Fans oftmals an ihrem glamourösen Leben teilhaben. Im Netz präsentiert die zweifache Mutter stolz ihren Reichtum und gibt Einblicke in ihr Partyleben. An ihrem Geburtstag wollte die Blondine nichts dem Zufall überlassen und ließ sich gebührend feiern – Paris und ihre Liebsten vergnügten sich im Privatjet!

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige zahlreiche Schnappschüsse ihrer Geburtstagsfete. Auf den Bildern sind Paris und ihr Mann Carter Reum mit ihrem gemeinsamen Sohn Phoenix (1) an Bord zu sehen. Der Innenraum des Flugzeugs war mit Blumen, zahlreichen Süßigkeiten und Champagnerflaschen dekoriert. Vor dem Privatjet wurden rosafarbene Ballons drapiert – auf einer Seite der Maschine hingen Ballons mit der Aufschrift "Alles Gute zum Geburtstag".

Rund einen Monat vorher feierte die Amerikanerin einen besonderen Meilenstein im Leben ihres Nachwuchses. Phoenix wurde ein Jahr alt. Anlässlich seines Geburtstages verfasste Paris niedliche Zeilen via Instagram: "Vor einem Jahr trat ein wunderschönes Engelsbaby in unser Leben, das uns so viel Liebe und Glück gebracht hat. Mein kleiner Schatz, du bist mehr als ein wahr gewordener Traum."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn vor dem Privatjet

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Mann Carter und ihrem Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Phoenix Barron Hilton Reum, Paris Hiltons Sohn

