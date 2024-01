Mutig! Nach 20 Jahren überwand Adele ihre U-Bahn-Phobie

Sie hat ihre Angst überwunden! Im vergangenen Jahr stand Adele (35) von März bis Anfang November in Las Vegas mit ihrer Tour "Weekends with Adele" auf der Bühne. Da diese so gut bei ihren Fans ankam, verlängerte die Sängerin kurzerhand ihre Show. Seit diesem Monat begeistert sie ihre Zuschauer wieder mit ihrem Gesang und ihrer offenen Art. Jetzt gewährt Adele dem Publikum sogar emotionale Einblicke in ihre Ängste.

Während der Veranstaltung gestand die gebürtige Londonerin, dass sie ganze 20 Jahre lang nicht mit der U-Bahn gefahren ist. Der Grund: 2005 wurden in London drei Züge des öffentlichen Nahverkehrs während eines Terroranschlags bombardiert. Seitdem habe die Musikerin große Angst vor U-Bahnen. Zusätzlich sei sie klaustrophobisch, wie sie den Zuschauern erzählte. Nun habe sie sich aber ihrer Angst gestellt. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung sah sie sich aus Zeitgründen gezwungen, die U-Bahn zu nehmen. Dabei erlebte der Weltstar eine Überraschung: "Ich hatte nicht einmal Angst. Ich habe es geliebt und bin sogar einfach eingeschlafen!"

Generell legt Adele momentan scheinbar großen Wert auf ihre mentale Gesundheit. "Ich habe in meinen Ferien viel Zeit zum Nachdenken gehabt und mir ist klar geworden, dass ich in meinen 35 Jahren noch nie so glücklich und ausgeglichen war wie jetzt", berichtete sie stolz auf der Bühne.

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de