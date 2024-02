Äußert sich Jenny Elvers hier zu den Sexgerüchten mit Yasin?

Bezieht sie Stellung zu den Gerüchten? Erst vor wenigen Tagen wurde der Cast von The 50 veröffentlicht und schon gerät die neue Show in den Hintergrund. Der Auslöser: Malkiel Rouven Dietrich behauptete, dass zwei Kandidaten miteinander intim geworden sind. Dabei soll es sich um keine geringere Kombi als Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32) handeln. Die Gerüchteküche brodelt: Bezieht Jenny hier etwa Stellung zum vermeintlichen Sex mit Yasin?

"Der erste Trailer von The 50 ist online und was soll ich sagen, sie haben natürlich nur die allerschönsten Momente zusammengeschnitten", erzählt die 51-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt mit einem verschmitzten Grinsen hinzu: "Ich weiß, dass die Gerüchteküche gerade sehr brodelt, [...] aber so viel sei verraten, kurz vor den Wechseljahren flippt die Mutti doch nicht aus." Meint die Schauspielerin damit, dass sie die Spekulationen um sich und den TV-Casanova nicht an sich heranlassen möchte?

Wenige Tage zuvor hatte Malkiel den Stein ins Rollen gebracht. "Yasin hat in Jenny Elvers eingelocht. Man glaubt es kaum, jetzt ist er auf dem Milf-Trip. Es gibt ja keine Show, in der er seinen Lörres drin behalten kann", behauptete der Wahrsager in einem YouTube-Video.

Getty Images Jenny Elvers, Moderatorin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Instagram / malkiel_dietrich Malkiel Dietrich im April 2022

