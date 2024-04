Jenny Elvers in Sorge: Ihr Patenkind liegt im Krankenhaus

Jenny Elvers (51) ist stolze Patentante der kleinen Winnie-Fee Elisabeth Wilma, die Tochter eines befreundeten Ehepaares. Nun muss die Einjährige aber plötzlich ins Krankenhaus, nachdem sie ohnmächtig geworden ist! "Ich bin in ganz großer Sorge. Wenn das Kind krank ist, ist das das Schlimmste. Ich bin ja selbst Mutter! Die Kleine ist mein Ein und Alles", klagt Jenny im Interview mit Bild. Die TV-Bekanntheit sei jedoch im ständigen Kontakt mit der Familie und bete darum, dass es ihrem Patenkind bald wieder besser geht.

Aber was ist der kleinen Winnie-Fee zugestoßen? Ihre Mutter, die Hamburger Künstlerin Juliane Golbs, führt gegenüber der Zeitung aus: "Die Ärzte haben einen Virus-Infekt festgestellt. Außerdem hatte sie einen Fieberkrampfanfall. Sie wird weiter beobachtet, ihre Werte ständig gemessen. Um welche Viren es sich genau handelt, steht bisher nicht fest." Noch immer befindet sich die Kleine im Krankenhaus, aber es geht ihr wieder etwas besser.

Abseits von den Sorgen um ihr geliebtes Patenkind erregte Jenny in den vergangenen Wochen mit etwas ganz anderem Aufmerksamkeit: ihre Liebelei mit Yasin Mohamed (32) am The 50-Set! Die beiden kamen sich ziemlich nahe. Es wurde sogar spekuliert, dass die 51-Jährige Sex mit dem Ex von Paulina Ljubas (27) gehabt haben soll. Das dementiert Jenny jedoch.

Timm, Michael Jenny Elvers (r.) mit ihrer Freundin Juliane Golbs

Getty Images Jenny Elvers beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

