Das zeichnet Jenny Elvers bei "Kampf der Realitystars" aus!

Bringt Jenny Elvers (51) etwa das "Gesamtpaket" für Kampf der Realitystars mit? Das behauptet die Blondine zumindest selbst über sich. Aktuell flimmert sie in der beliebten Reality-TV-Show über die Bildschirme der Zuschauer und macht die Sala unsicher. Im Interview mit RTLZWEI verrät die TV-Bekanntheit jetzt, was sie im Gegensatz zu ihren anderen Mitstreitern auszeichnet: "Das Gesamtpaket. Ich glaube nicht, dass man Leitfäden befolgen sollte. Dann wäre ich nicht das beste Beispiel. Bei mir gab es immer Höhen und Tiefen. Das finde ich auch wichtig im Leben: Niemand kann immer ganz oben bleiben, irgendwann geht es automatisch auch mal wieder runter."

Den Gewinner von "Kampf der Realitystars" will Jenny bereits kennen! "Ich werde gewinnen. Das ist einfach so. Es ist einfach mal an der Zeit, dass eine 51-Jährige gestandene Frau gewinnt", erzählt sie siegessicher. Für die ehemalige Big Brother-Kandidatin steht aber vor allem eins an erster Stelle: Der Spaßfaktor. Sie verspricht sich von dem Format viel gute Laune und eine tolle Zeit.

In den vergangenen Wochen machte Jenny vor allem durch ihre Teilnahme bei The 50 Schlagzeilen. In der Show bandelte sie nämlich mit keinem Geringeren als Yasin Mohamed (32) an! Dem Womanizer gelang es, die Blondine während er Dreharbeiten um den Finger zu wickeln und sogar zum Sex soll es gekommen sein – das behauptete zumindest Yasin im Format gegenüber seiner Ex Paulina Ljubas (27): "Ich habe sie gebumst und in dem Moment, in dem ich gekommen bin, habe ich mir gedacht: Was habe ich da gemacht..." Doch das war wohl gelogen, denn ein Insider stellte gegenüber Bild klar, dass es am Set zu keinem Liebesakt zwischen Jenny und Yasin gekommen sein soll.

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Jenny Elvers, Schauspielerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

