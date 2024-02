Friert sie nicht? Yeliz Koc posiert halb nackt im Schnee

Yeliz Koc (30) zeigt, was sie hat. Durch ihre Teilnahme am Datingformat Der Bachelor war sie 2018 bekannt geworden. Mittlerweile hat sie schon einige TV-Formate auf dem Buckel und konnte sich dadurch eine beachtliche Fangemeinde aufbauen. Im Netz folgen der Influencerin knapp 700.000 Menschen, die regelmäßig ihren Content verfolgen. Darunter finden sich auch Fotos in knapper Badekleidung: Jetzt posiert Yeliz mit Badeanzug im Schnee!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige ein Foto von sich aus dem Österreichurlaub. Vor einer malerischen Kulisse posiert die Mama der kleinen Snow dabei nur in einem Badeanzug. Die Fans scheinen von Yeliz' Anblick aber eher verwirrt zu sein. "Sehr hübsch, aber darf ich fragen, warum man im Badeanzug im Schnee stehen muss? Diese Bilder bleiben mir immer ein Rätsel", schreibt eine Person. "Angezogen hätte es viel mehr Stil gehabt. Diese Art von Fotos hast du doch gar nicht nötig", ärgert sich ein weiterer Follower.

Zuletzt hatte Yeliz eher unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt, indem Jimi Blue Ochsenknecht (32) sich plötzlich nicht als Vater ihrer gemeinsamen Tochter sah. "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger", erklärte der Schauspieler in einem YouTube-Video.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de