Kryptische Zeilen: Pietro Lombardi legt eine Netzpause ein!

Er macht ein Geheimnis aus seinen Worten. Bei Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) wird es nicht langweilig – das Pärchen erwartet derzeit sein zweites gemeinsames Kind. Der Sänger und seine Verlobte halten ihre Community während der Schwangerschaft mit privaten Einblicken regelmäßig auf dem Laufenden. Doch damit könnte bei einem der beiden vorerst Schluss sein: Pietro kündigt eine Auszeit von Social Media an!

Via Instagram teilt der Ex von Sarah Engels (31) nämlich äußerst kryptische Zeilen. "Wenn dieser Text hier gepostet wird, musste ich mein Handy leider abgeben. Ich hatte so viel im Kopf, dass ich in letzter Zeit viel zu wenig aktiv war und ihr deutlich mehr verdient hättet – das werde ich ändern!", erklärt Pietro seinen Fans. Sein nächster Satz wirft noch mehr Fragen auf: "Ich bin aktuell sieben Tage auf einer besonderen neuen Aufgabe." Der 31-Jährige verspricht, dass sein Team in seiner Abwesenheit seine Follower mit ausreichend Pietro-Content versorgen wird.

Pietro ist nicht der Erste in seiner Familie, der eine Netzpause einlegt. Seine Liebste Laura hatte Anfang Februar angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Grund seien gesundheitliche Beschwerden gewesen, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte: "Seit heute Nacht habe ich irgendwie im halben Stunden Takt immer wieder gebrochen, hab extreme Unterleibsschmerzen, Magenschmerzen und deswegen werde ich mich jetzt erst mal die nächsten Tage ausruhen."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

ActionPress Laura Maria Rypa, Verlobte von Pietro Lombardi

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de