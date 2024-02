"Tiefpunkt": J.Lo bricht ihr Schweigen über Beziehungen!

Das hat sie wohl geprägt! Jennifer Lopez (54) eroberte nicht nur die Charts mit Hits wie "Let's Get Loud" oder "Jenny From The Block", sondern auch die Herzen verschiedener Männer. Zu ihren Verflossenen zählen unter anderem P. Diddy (54), Marc Anthony (55) und Alex Rodriguez (48). Aus den Beziehungen nahm die hübsche Latina allerdings nicht nur positive Erfahrungen mit – ganz im Gegenteil. Jetzt gibt Jennifer einen Einblick in die schwierigen Zeiten ihres Lebens!

In ihrer neuen Doku "The Greatest Love Story Never Told" kommen ihre Liebschaften aus der Vergangenheit zur Sprache. "Es gab Menschen in meinem Leben, die sagten 'Ich liebe dich' und taten dann nicht das, was dem Wort Liebe entspricht", offenbart J.Lo. Um wen es sich dabei handelt, verrät die 54-Jährige allerdings nicht. "Man muss den Tiefpunkt erreichen, wo man sich in Situationen befindet, die so unangenehm und schmerzhaft sind, dass man schließlich sagt: 'Ich will das nicht mehr'", erklärt sie.

Ihr aktueller Ehemann Ben Affleck (51), mit dem sie bereits vor einigen Jahren schon mal liiert war, ist offenbar anders. In dem Film gibt die "Marry Me"-Darstellerin offen zu, wie sehr er ihr Leben und ihre Persönlichkeit beeinflusst hat. "Was er gesagt hat, was er in mir gesehen hat und wie er mich dazu gebracht hat, an mich selbst zu glauben, kommt alles nur aus Liebe", schwärmt sie.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf dem roten Teppich der Met Gala 2017

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de