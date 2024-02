"Bewegend": Jennifer Lopez weint bitterlich beim Thema Ben

Wenn es um ihren Mann geht, wird auch Jennifer Lopez (54) emotional! Die Sängerin ist seit einigen Jahren im zweiten Anlauf mit Ben Affleck (51) verheiratet. Diesmal scheint alles richtig zu sein, denn die beiden präsentieren sich im Netz und auf dem roten Teppich schwer verliebt. In der Doku "The Greatest Love Story Never Told" zeigt J.Lo sich jetzt so nahbar wie selten – und als es um Ben geht, kullern sogar die Tränen.

In "The Greatest Love Story Never Told" spricht Jennifer darüber, wie sehr Ben ihr Leben und ihre Persönlichkeit beeinflusst hat. "Was er gesagt hat, was er in mir gesehen hat und wie er mich dazu gebracht hat, an mich selbst zu glauben, kommt alles nur aus Liebe. Denn niemand sonst hätte mich dazu bringen können, mich so zu sehen. [...] Es ist sehr bewegend", erzählt die 54-Jährige und kämpft sichtbar mit den Tränen. Die kullern dann doch, als sie betont, wie sehr ihr Gatte zu ihrer Muse wurde.

Schon während der Premiere ihres zweiten Filmprojekts "This Is Me... Now: A Love Story" wurde Jennifer richtig emotional, als sie sich bei Ben bedankte. Sie dankte ihm für seine fortwährende Unterstützung und Inspiration. Der Schauspieler glaube immer an sie und darüber sei sie besonders froh. Berichten von Daily Mail zufolge soll sie auch bei der Rede Tränen in den Augen gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez beim 78. Filmfestival in Venedig, 2022

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de