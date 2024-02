Deshalb läuft Prinz Andrew bei Gedenkfeier vor den Royals!

Anlässlich des Gedenkgottesdienstes für den verstorbenen Konstantin II. von Griechenland (✝82) versammeln sich einige Mitglieder der britischen Königsfamilie, um gemeinsam den Weg von Schloss Windsor zur St. George's Chapel zu gehen. Auch Prinz Andrew (64) ist vor Ort. Auf den Fotos sieht es so aus, als würde der in Ungnade gefallene Herzog die berufstätigen Royals anführen – warum läuft Prinz Andrew an erster Stelle?

Hello! berichtet nun, was es damit auf sich hat. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) führt die Gruppe, unter anderem bestehend aus Mike (45) und Zara Tindall (42) und Prinzessin Beatrice (35), wohl nicht offiziell an. Es liegt lediglich daran, dass die Rangfolge in umgekehrter Reihenfolge des Dienstalters gilt, wie es bei Veranstaltungen wie dem Gottesdienst am Ostersonntag bereits der Fall war.

An Prinz Andrews Seite ist seine frühere Frau Sarah Ferguson (64) zu sehen. Trotz ihrer Scheidung 1996 verstehen die beiden sich offenbar immer noch gut. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, unterhalten sich die beiden auf dem Weg zur Kapelle und machen einen entspannten Eindruck.

Getty Images Prinz Andrew, Sarah Ferguson und Timothy Laurence im Februar 2024

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson im Juli 1989

