Francia Raisa leidet unter schweren Gewichtsschwankungen

Sie bleibt authentisch! Die Schauspielerin Francia Raisa (35) leidet unter der Krankheit PCO. Das Polyzystische Ovar Syndrom zählt zu den häufigsten Hormonstörungen, die bei gebärfähigen Menschen auftreten können. Darunter fallen Symptome wie ein unregelmäßiger Menstruationszyklus, Akne, Unfruchtbarkeit, ein verstärkter Haarwuchs und Gewichtsprobleme. Nicht selten kann auch Diabetes Typ 2 oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auftreten. Francia gab im August 2023 ihre PCO-Erkrankung bekannt. Seitdem spricht sie offen und ehrlich über ihre Probleme.

Die Schauspielerin erklärte via Instagram, wie schwer es ihr in letzter Zeit fällt, Sport zu machen. "PCOS hat mich in letzter Zeit mit diesen Gewichtsschwankungen in den Hintern getreten", erzählte sie auf dem Weg ins Fitnessstudio und fügte hinzu: "Ich hatte null Motivation zu trainieren." Trotzdem konnte Francia sich schlussendlich dazu motivieren und verriet, wie stolz sie deshalb auf sich sei.

Auch ihre Freundin Selena Gomez (31) leidet unter Gewichtszunahme. Bei der Sängerin ist 2014 die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert worden. Laut Focus gehört zu den Nebenwirkungen der Medikamente die Wassereinlagerung im Gewebe. Aufgrundessen schwankt das Gewicht von Selena, je nachdem, ob sie die Medikamente nimmt oder nicht.

Getty Images Francia Raisa beim Naacp Image Awards-Dinner im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa im November 2017

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

