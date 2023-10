Nach Gewichtszunahme: Selena Gomez kämpfte mit Selbsthass

Selena Gomez (31) hatte mit sich selbst zu kämpfen! Die Schauspielerin war bereits in jungen Jahren mit ihrer Verkörperung der Alex Russo in der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" weltberühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere musste die gebürtige Texanerin aber auch einige Schicksalsschläge wegstecken. Aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung war die Sängerin auf eine Spenderniere angewiesen. Doch nicht bloß Selenas verbliebene Narben wurden in der Öffentlichkeit zum Gesprächsthema, sondern auch ihre Gewichtszunahme.

"Der Schönheitsmythos – eine Besessenheit mit der physischen Perfektion, die moderne Frauen in einem unendlichen Kreislauf von Hoffnungslosigkeit, Selbstzweifeln und Selbsthass gefangen hält", äußert sich die 31-Jährige im Interview mit Fast Company. Dabei gibt Selena zu, dass auch sie während eines Fotoshootings mit Zweifeln an sich zu kämpfen hatte. "Keine der Samplegrößen hat mir gepasst und das hat mich beschämt. Wobei, wie unrealistisch ist es, zu glauben, dass sich der Körper einer Frau nicht verändert?", berichtet sie. Selena gibt dabei zum Teil den sozialen Medien die Schuld, die ein unrealistisches Schönheitsideal vermitteln – auch sie wollte so aussehen.

Mittlerweile geht die Only Murders in the Building-Darstellerin aber weitaus gelassener durchs Leben und mache sich nicht mehr so einen Druck. "Jetzt, wo ich 30 bin, kümmere ich mich weniger darum, und das ist eigentlich ganz schön", erklärte die Beauty im Interview mit People.

