So denkt Francia Raisa über Selena Gomez' neuen Freund!

Was hält sie von ihm? Francia Raisa (35) und Selena Gomez (31) verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft und eine besondere Geschichte: Im Jahr 2017 hatte die Schauspielerin der "Single Soon"-Interpretin eine Niere gespendet. Nach einer kurzen Funkstille kommen die Freundinnen mittlerweile wieder gut miteinander aus. Seit einigen Monaten ist der einstige Disney-Star megahappy mit seinem neuen Freund Benny Blanco (35). Nun verrät Francia, was sie von Selenas neuer Liebe hält!

In einem Interview mit Extra plaudert der How I Met Your Father-Star auch über den Liebsten ihrer langjährigen Freundin. Dabei kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Oh mein Gott – das wurde auch Zeit. Ich liebe Benny. Er ist großartig." Und auch eine Anekdote ihres ersten Treffens gibt sie zum Besten. "Als ich ihn das erste Mal traf, trug er eine Jacke von 'Dora The Explorer' und ich sagte: 'B, wir lieben dich'", erinnert sich die 35-Jährige.

Erst vor Kurzem erklärte Francia die Pause in der Freundschaft mit Selena: "Es ist nichts vorgefallen und wenn man uns beide fragt, wissen wir nicht, was passiert ist. Aber wir brauchten diese Zeit der Trennung. Wenn man dann wieder zusammenkommt, ist man ein besserer Mensch." Zurzeit seien die TV-Bekanntheiten dabei, sich wieder neu kennenzulernen.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin, mit Francia Raisa, Schauspielerin

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Getty Images Francia Raisa, Schauspielerin

