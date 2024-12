"Neuanfang": Franca Raisa bringt bald ihre Memoiren raus

Francia Raisa (36) hat enthüllt, dass sie an ihren Memoiren arbeitet. Während ihres Auftritts in der Netflix-Show "Live From The Other Side with Tyler Henry" erzählte sie, dass sie bereits ein Enthüllungsbuch über ihr Leben plant. Tyler Henry, der sich selbst als Hellseher und ein bekanntes Medium in Hollywood bezeichnet, ermutigte sie dabei und sagte, sie solle dieses Vorhaben verfolgen. "Ich nehme es als einen Neuanfang für mich", erklärte Francia in der Sendung und deutete an, dass das Buch ihr helfen soll, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu blicken.

Francia, bekannt aus Serien wie "The Secret Life of the American Teenager" und How I Met Your Father, sorgte 2017 für Aufsehen, als sie ihrer langjährigen Freundin Selena Gomez (32) eine Niere spendete. Selena, die an Lupus leidet, hatte lebensbedrohliche Komplikationen und benötigte dringend eine Transplantation. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb Selena damals: "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie ich meiner schönen Freundin Francia Raisa danken kann. Sie hat mir das ultimative Geschenk und Opfer gebracht, indem sie mir ihre Niere gespendet hat. Ich bin unglaublich gesegnet. Ich liebe dich so sehr, Schwester." Auch Francia teilte ihre Gedanken und schrieb: "Ich bin überaus dankbar, dass Gott mir etwas anvertraut hat, das nicht nur ein Leben gerettet hat, sondern auch meines verändert hat."

In den letzten Jahren gab es Spekulationen über eine mögliche Entfremdung zwischen der 36-Jährigen und Selena, besonders nachdem Selena in einem Interview sagte, dass Taylor Swift (34) ihre "einzige Freundin" in der Branche sei. Im Dezember 2022 räumte Francia jedoch ein, dass sie und Selena sich zwar manchmal auseinandergelebt hätten, betonte aber, dass sie immer noch Freundinnen seien. Neben diesen persönlichen Herausforderungen hat Francia auch offen über ihre eigenen gesundheitlichen Probleme gesprochen. Im Juni teilte sie auf Instagram mit, dass bei ihr SIBO und Endometritis diagnostiziert wurden, was ihre Fruchtbarkeit beeinflussen könnte. "Nach Jahren verwirrender Symptome und zahlreicher Arztbesuche ohne klare Antworten fand ich einen neuen Gynäkologen, der mir diese Diagnose stellte", schrieb sie. "Ich war schockiert." Die Schauspielerin kündigte an, sich für eine bessere reproduktive Gesundheitsversorgung für alle Frauen einzusetzen und nutzt seither ihre Plattform, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Francia Raisa, "How I Met Your Father"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa im November 2017

Anzeige Anzeige