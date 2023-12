So haben sich Selena Gomez und Francia Raisa angenähert!

Wer ist auf wen zugegangen? Selena Gomez (31) und Francia Raisa (35) verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft und eine besondere Geschichte: Im Jahr 2017 hatte die Schauspielerin der "Single Soon"-Sängerin eine Niere gespendet. In den vergangenen Monaten hielten sich jedoch hartnäckige Gerüchte, dass die Freundinnen sich zerstritten hätten. Mittlerweile nähern sich die beiden jedoch wieder an und hängen viel miteinander ab. Nun verrät Francia nähere Details dazu, wie es zu der erneuten Annäherung kam!

"Wir hatten seit sechs Jahren nicht mehr viel miteinander gesprochen. Besonders im letzten Jahr haben wir überhaupt nicht mehr viel miteinander geredet", plaudert die How I Met Your Father-Darstellerin gegenüber USA Today aus. Der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star sei schließlich auf sie zugegangen und habe ihr die Hand gereicht. Einen Grund für die Funkstille habe es allerdings nicht gegeben: "Es ist nichts vorgefallen und wenn man uns beide fragt, wissen wir nicht, was passiert ist, aber wir brauchten diese Zeit der Trennung. Wenn man dann wieder zusammenkommt, ist man ein besserer Mensch." Zurzeit seien sie dabei, sich wieder neu kennenzulernen.

Bereits vor einigen Monaten hatte Francia auf die Gerüchte reagiert, dass ihre Freundschaft aufgrund der Nierenspende zerbrochen sei. "Es hatte nichts mit der Niere zu tun. Ich habe in meiner Kindheit viel durchgemacht. [...] Sie war so eine große Unterstützung bei all dem", erklärte sie damals im Interview mit Extra. Für sie sei Selena mehr als nur eine Freundin.

