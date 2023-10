Francia Raisa packt über Freundschaft mit Selena Gomez aus

Sie plaudert private Details aus. Francia Raisa (35) und Selena Gomez (31) waren lange Zeit unzertrennlich. Die beiden Frauen verband eine enge Freundschaft. Als die "Same Old Love"-Interpretin im Jahr 2017 gesundheitliche Probleme gehabt hatte, spendete ihre Freundin ihr sogar eine ihrer Nieren. In der darauffolgenden Zeit schien es, als ob sie sich jedoch voneinander entfernt hatten. Nun sorgt ein Interview für Klarheit: Francia verrät, wie es heute wirklich um die Freundschaft mit Selena steht.

"Wir mussten uns auf unsere eigene Reise begeben, um zu wachsen", sagt die 35-Jährige im Interview mit Extra. Vor allem auf die Gerüchte, die Freundschaft hätte aufgrund der damaligen Nierenspende zu bröckeln angefangen, reagiert Francia. "Es hatte nichts mit der Niere zu tun. Ich habe in meiner Kindheit viel durchgemacht. [...] Sie war so eine große Unterstützung bei all dem." Die Schauspielerin und Selena verbinde deshalb auch viel mehr als nur eine Freundschaft. "Ich [behandle] sie wie meine kleine Schwester, sie behandelt mich wie ihre ältere Schwester", erklärt sie zuletzt.

Schon im Sommer dieses Jahres positionierte sich Selena indirekt zu den Spekulationen. Zu Francias Geburtstag teilte sie gemeinsame Schnappschüsse mit ihr. "Alles Gute zum Geburtstag für diesen besonderen Menschen. Egal, wo das Leben uns hinführt, ich liebe dich", schrieb sie liebevoll an ihre einstige beste Freundin.

