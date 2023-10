Selena Gomez und Francia Raisa hängen wieder miteinander ab

Selena Gomez (31) und Francia Raisa (35) sind wieder ein Herz und eine Seele! Jahrelang waren der einstige Disney-Star und die Brünette unzertrennlich gewesen. Vor sechs Jahren hatte Francia Selena sogar eine Niere gespendet. Doch daraufhin häuften sich die negativen Spekulationen: Angeblich sollen sich die beiden daraufhin zerstritten haben. Mittlerweile scheint alles wieder vergeben und vergessen – denn Sel und Francia hängen mal wieder an der Bowlingbahn ab!

Wie die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account teilt, genießen sie einen Ausflug ins Bowling-Center – und zwar im Partnerlook: Francia und Selena tragen einen Pulli mit dem der Aufschrift "No Beef, Just Salsa" (dt.: kein Streit, nur Salsa). Wollen die beiden damit endgültig klar machen, dass die Streitereien der Vergangenheit angehören oder steckt noch mehr dahinter? Unter dem Post schreibt die 35-Jährige nämlich: "Aufregende Neuigkeiten kommen am Montag." Die Fans sind sich in den Kommentaren sicher, dass die Freundinnen entweder eine Modekollektion oder eine eigene Soße auf den Markt bringen.

Erst kürzlich sprach Francia offen über ihre Freundschaft zu Selena – und machte dabei deutlich, dass die vergangenen Konflikte nicht in Verbindung mit der Spende ihrer Niere stehen. "Es hatte nichts mit der Niere zu tun. Ich habe in meiner Kindheit viel durchgemacht. [...] Sie war so eine große Unterstützung bei all dem", erklärt sie in einem Interview mit Extra. Selena sei wie eine "kleine Schwester" für Francia.

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während einem Event im Jahr 2017

Instagram / franciaraisa Francia Raisa und Selena Gomez im Oktober 2023

Instagram / selenagomez Francia Raisa und Selena Gomez im Krankenhaus 2017

