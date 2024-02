Queen setzte sich für Prinz Harry und Meghans Sicherheit ein

Sie wollte sie schützen! Prinz Harry (39) verlor gerade erst seinen Kampf vor Gericht, um in Großbritannien mehr Polizeischutz für sich und seine Familie zu bekommen. Seit seinem Rückzug als Vollzeit-Royal 2020 erhält er nämlich nicht mehr dasselbe Maß an Sicherheit wie seine arbeitenden Verwandten. Doch er verlor den Prozess. Und dabei hatte sich sogar Queen Elizabeth (✝96) vor ihrem Tod um Harry und Meghans (42) Sicherheit gesorgt.

Laut Mirror wurde dem Gericht ein Brief vorgelegt, der im Namen der Königin von ihrem ranghöchsten Mitarbeiter verfasst worden war. Dieser war 2020 an den zuständigen Staatssekretär geschickt worden, nachdem die königliche Familie in Sandringham zusammengekommen war, um die Zukunft von Harry und Meghan zu besprechen. Darin soll sie ihre Sorge um ihren Enkel und seine Familie dargelegt haben. Sie sei der Überzeugung gewesen, die beiden müssten "weiterhin wirksam gegen Extremisten geschützt werden". "Sie werden verstehen, dass die Sicherheit des Herzogs und der Herzogin von Sussex für ihre Majestät und ihre Familie von größter Bedeutung sind", steht in der Nachricht geschrieben.

Mittlerweile ist auch klar, dass Harry das verlorene Verfahren gegen das Entscheidungsgremium Ravec so nicht hinnehmen wird. Direkt nach dem Urteil meldete sein Anwalt sich zu Wort und betonte, in Berufung gehen zu wollen. "Der Herzog bittet nicht um eine Vorzugsbehandlung, sondern um eine faire und rechtmäßige Anwendung der eigenen Regeln von Ravec", hieß es in dem Statement.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2019

Getty Images Prinz Harry

