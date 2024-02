Prinz Harrys Antrag auf mehr Polizeischutz wurde abgelehnt!

Das Urteil steht fest! Prinz Harry (39) ist im Jahr 2020 gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in die USA gezogen und hatte gleichzeitig seine royalen Pflichten niedergelegt. Damit entfernte er sich mehr oder weniger freiwillig von der Royal-Family und es gab Konsequenzen für ihn: Etwa bekommen er und seine Familie im Vereinigten Königreich nicht denselben Polizeischutz wie aktive Mitglieder der Familie. Dagegen ging er vor: Allerdings wurde Harrys Antrag auf mehr Polizeischutz nun abgelehnt!

Das entschied ein Richter am High Court am Mittwochmorgen, wie unter anderem The Sun berichtet. Demnach sei die Entscheidung der Royal-Family, die erhöhte Sicherheit abzuschaffen, nicht falsch: "Das Gericht hat festgestellt, dass die Entscheidung vom 28. Februar 2020 nicht rechtswidrig war. Jede Abweichung von der Politik war gerechtfertigt. Die Entscheidung war nicht irrational."

Zuvor hatte Harry beklagt, dass er mit Meghan und seinen Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) nicht in seine Heimat kommen könne, weil "es zu gefährlich ist". Auf öffentlichen Veranstaltungen und in den königlichen Residenzen bekomme der Sohn von König Charles III. (75) weiterhin Schutz, allerdings betreffe das nicht private Unternehmungen – er bekommt keinen Rund-um-die-Uhr-Schutz mehr.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2024

ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in Whistler

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

