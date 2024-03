Arabella Kiesbauer meldet sich nach erneuter Bein-Operation!

Das vergangene Jahr startete für Arabella Kiesbauer (54) etwas holprig. Im Urlaub in den Bergen hatte sich die bekannte Moderatorin beim Skifahren das Bein gebrochen und wurde direkt in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Zahlreiche Schrauben und eine Platte wurden damals eingesetzt. Mittlerweile ist das Bein verheilt und die metallischen Teile konnten entfernt werden. Nun meldet sich Arabella nach der Operation!

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit mit ihren Fans einen Einblick in ihre aktuelle Lebenssituation. In ihrem Bett im Krankenhaus zeigt sie sich mit ihrem gewohnten Lächeln und einem Daumen nach oben. "Ich bin zwar noch etwas blass, aber die Operation ist gut verlaufen und ich bin schon wieder ziemlich munter", fügt die Österreicherin dem Schnappschuss hinzu. "Danke an das medizinische Team der Wiener Privatklinik", heißt es abschließend.

In der Kommentarspalte des Posts sammeln sich zahlreiche Genesungswünsche. "Du bist in jeder Lebenslage fotogen. Ich denke, die größte Hürde waren die OPs nach dem Unfall und der Heilungsprozess, das jetzt ist dagegen bestimmt ein Klacks", heißt es unter anderem.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer vor ihrer OP im Februar 2023

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer im Februar 2023

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer im Februar 2023

