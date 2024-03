Das denkt Bachelor-Leonie über die Lästereien der Girls!

Leonie hat viel reflektiert. In der aktuellen Staffel Die Bachelors galt sie von Beginn an als absolute Favoritin des Rosenkavaliers Sebastian Klaus. Doch bei den Konkurrentinnen kam die Brautstylistin gar nicht gut an und wurde fies behandelt – davon ließ sich ihr Angebeteter anstecken und warf sie schließlich aus der Show. Im Promiflash-Interview verrät Leonie, was sie heute über die gemeinen Attacken denkt!

"Sich auszutauschen, finde ich normal. Das Ausmaß, das das Verhalten vor Ort hatte, ist für mich unerklärlich und zeugt von persönlichen Schwachpunkten der Personen", stellt sie im Promiflash-Interview klar. An ihrem eigenen Verhalten würde Leonie deshalb auch gar nicht so viel ändern. "Ich würde mehr Sport machen, um einen kühleren Kopf bewahren zu können", meint die Kölnerin.

Sich all die Lästereien hinter ihrem Rücken bei der Ausstrahlung ansehen zu müssen, sei ein positives Erlebnis gewesen. "Das mit meinen Freunden und der Familie zu teilen, war sehr schön. Ich habe viel über mich selbst lernen können und war bestens entertaint", betont Leonie gegenüber Promiflash.

Die Bachelors, RTL Leonie und Sebastian in der siebten Folge von "Die Bachelors"

RTL / Frank W. Hempel Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Sebastian und Leonie bei "Die Bachelors"

