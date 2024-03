"Geordie Shore"-Chantelle datet Co-Star Ricci Guarnaccio!

Ist Chantelle Connelly (34) wieder vom Markt? Bei Geordie Shore wurde das turbulente Liebesleben der Britin begleitet. Sie hatte die Realityshow aber nur nach einer Staffel wieder verlassen. Zwei Jahre später machte sie öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Mit dem Kindsvater Lee Blackburn ist sie aber seit November 2019 nicht mehr zusammen. Seitdem gilt Chantelle als Single. Das könnte sich nun aber geändert haben: Sie soll mit ihrem Co-Star Ricci Guarnaccio (37) anbandeln!

Sowohl Chantelle als auch Ricci teilten in ihren Instagram-Storys ein paar Eindrücke in ihren gemeinsamen Partyabend mit Freunden. Fotos, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen zudem, dass die beiden bereits zusammen und Arm in Arm zu der Veranstaltung gekommen sind. Im Club drückte Ricci seiner Begleitung dann einen Kuss auf die Wange – Chantelle hatte dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Ein Insider berichtete sogar, dass sich die beiden wirklich daten: "Es ist sehr schnell sehr ernst geworden – jeder war schockiert, aber sie scheinen so glücklich miteinander zu sein. Sie buchen Urlaube und scheinen sich Hals über Kopf zu verlieben."

Ricci war in der Vergangenheit bereits mit einigen Realitystars liiert – unter anderem Sallie Axl und Lauren Goodger (37). Auch mit seiner "Geordie Shore"-Kollegin Vicky Pattison (36) hatte der DJ einst eine Beziehung. Die beiden waren sogar verlobt, aber zu einer Hochzeit kam es nie.

Anzeige

Instagram / chantellegshorenew Chantelle Connelly, Realitystar

Anzeige

Instagram / ricciguarnaccio Ricci Guarnaccio, DJ

Anzeige

Instagram / chantellegshorenew Chantelle Connelly im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de