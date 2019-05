Große Mama-Freuden bei Chantelle Connelly (29)! In der britischen Party-TV-Reihe Geordie Shore fiel die einstige Kandidatin vor allem durch ihre laute Art auf: Künftig dürfte im Hause Connelly allerdings wegen eines anderen Familienmitglieds der Lautstärkepegel steigen! Wie Chantelles Mama Allison im Netz mitteilte, erblickte der Sohn der Reality-TV-Darstellerin vor wenigen Stunden das Licht der Welt. Die frischgebackene Oma kann ihr Glück kaum fassen.

Allison verkündete die erfreulichen Nachwuchs-News via Instagram: "Mein wunderschöner Enkel wurde vor sechs Minuten geboren. Er wiegt rund 2.900 Gramm." Am Ende musste offenbar alles schnell gehen – die Geburt scheint alles andere als reibungslos gelaufen zu sein. "Chantelle weiß noch nicht, dass der Kleine jetzt da ist. Sie hatte einen Not-Kaiserschnitt. Sie ist noch immer in der Klinik und unter Narkose." Wenn sie jedoch auffwache, warte auf sie "dieses wunderschöne kleine Bündel".

Den Namen für ihr Kind hatte Chantelle bereits im Dezember verraten – zusammen mit dem Geschlecht ihres Babys. Nachdem die 29-Jähre bekanntgegeben hatte, dass sie einen Jungen bekommt, erklärte sie: Ihr Sohn werde Lee Junior James Blackburn heißen!

Instagram / allison_connelly Chantelle Connelly im Mai 2019

Instagram / chantellegshore Chantelle und Allison Connelly, Februar 2019

Instagram / chantellegshore Chantelle Connelly bei ihrer Baby-Shower im Mai 2019

