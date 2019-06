Sorgen um einen fitten After-Baby-Body braucht sich Chantelle Connelly (29) wohl eher nicht machen! Die Geordie Shore-Bekanntheit war schon vor ihrer Schwangerschaft superfit: Die 29-Jährige hatte ein steinhartes Sixpack, das sie nur allzu gerne zur Schau stellte. Nach Fake-Schwangerschafts-Vorwürfen änderte sich das Posting-Verhalten der Fitnessliebhaberin während ihrer anderen Umstände aber schlagartig – es war Schluss mit Body-Pics! Umso überraschter sind ihre Fans nun von diesem Anblick: Die Neu-Mama ist schon jetzt wieder megadurchtrainiert!

Auf Instagram teilte Chantelle nun einen Schnappschuss, auf dem sie nichts als Unterwäsche trägt und siehe da: Kurz nach der Entbindung kann der Tattoo-Fan schon wieder stramme Bauchmuskeln präsentieren. "Der Body kommt nach dem Baby, das drei Wochen alt ist, zurück. Ich werde wieder ich selbst", freut sich die frischgebackene Mama in der Bildunterschrift. Von dieser Transformation sind auch ihre Freunde und Follower erstaunt – der Beitrag bringt der Beauty in kürzester Zeit eine beachtliche Zahl an Likes ein!

Dass es neben ihrer Figur aber noch etwas gibt, dass Chantelle mit Stolz erfüllt, zeigt sie gleich im selben Zug: Auf den Body-Beitrag folgt ein Kuschelbild mit ihrem Sohn Riccardo! Dessen Entbindung hatte die Promi-Mom vor Kurzem noch als Horror in Erinnerung: Sie wäre bei der Geburt beinahe gestorben.

Instagram / chantellegshore Chantelle Connelly im August 2018

Instagram / chantellegshore Chantelle Connelly drei Wochen nach der Geburt

Instagram / chantellegshore Chantelle Connelly mit ihrem Sohn Riccardo

