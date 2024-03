Kevin Costner wurde erstmals nach der Scheidung gesichtet

Ob seine Freunde ihn auf andere Gedanken bringen sollen? Vergangenes Jahr war überraschend bekannt geworden, dass Kevin Costner (69) und Christine Baumgartner (49) getrennt sind. Nach etlichen Schlammschlachten kam es vor einigen Wochen zu einer Einigung vor Gericht: Die Scheidung des Schauspielers und der Handtaschendesignerin wurde vollzogen. Seitdem wurde der Filmproduzent nicht in der Öffentlichkeit gesichtet. Bis jetzt: Paparazzi lichteten Kevin erstmals seit seiner Scheidung ab.

Daily Mail liegen Aufnahmen vor, die den 69-Jährigen in der Nähe von Santa Barbara zeigen. Kevin traf sich mit seinen Freunden zum Mittagessen im Restaurant The Boathouse. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie sich der Hollywoodstar von seinen Freunden mit einer Umarmung verabschiedet, bevor er in sein Auto steigt. Kevin trug eine Sonnenbrille – viel Emotionen konnte man an seinem Gesicht daher nicht ablesen.

Trübsal blasen scheint für Kevin allerdings keine Option zu sein. Denn Anfang Dezember wurde er dabei erwischt, wie er mit der Sängerin Jewel (49) kuschelt. Die Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden vertraut. Ein Insider schilderte zudem: "Da ist definitiv etwas los. Sie flirten miteinander! Und wenn sie zusammen sind, strahlen die beiden!"

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner im März 2019

